Beşiktaş'ta gelecek sezon için kadroda yapılanma çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.
TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'tan orta sahaya takviye: Diego Valdes!
Son dakika transfer haberleri... Beşiktaş'ta teknik direktör Valerien Ismael ve Sportif Direktör Ceyhun Kazancı yönetiminde transfer çalışmaları devam ediyor. Orta saha bölgesine transfer yapmak isteyen Kara Kartal'da Şilili orta saha Diego Valdes'in ismi öne çıktı. İşte transfer gelişmesinin detayları... (aspor.com.tr / DIŞ HABERLER)
2020 / 2021 sezonunu Sergen Yalçın yönetiminde şampiyon olarak tamamlayan Kartal bu sezona iyi bir giriş yapamamıştı.
Art arda gelen kötü sonuçların ardından Sergen Yalçın ile yollarını ayıran siyah-beyazlılar yerine bir süre Önder Karaveli ile devam etmişti.