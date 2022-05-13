BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ - Kartal'dan Jordan Ayew bombası!

Beşiktaş transfer haberi: Teknik direktör Valerien Ismael'in raporları doğrultusunda gelecek sezon için transfer çalışmalarına başlayan siyah-beyazlılarda flaş bir isim gündeme geldi. Kartal'ın golcü takviyesi için Jordan Ayew ile görüşmelere başladığı belirtildi. İşte o transfer gelişmesinin detayları... (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 13.05.2022- 06:40