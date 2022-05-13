Gelecek sezon için yıldız bir golcü arayışında olan Beşiktaş'ta gündeme sürpriz bir isim geldi.
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ - Kartal'dan Jordan Ayew bombası!
Beşiktaş transfer haberi: Teknik direktör Valerien Ismael'in raporları doğrultusunda gelecek sezon için transfer çalışmalarına başlayan siyah-beyazlılarda flaş bir isim gündeme geldi. Kartal'ın golcü takviyesi için Jordan Ayew ile görüşmelere başladığı belirtildi. İşte o transfer gelişmesinin detayları... (BJK spor haberi)
Sörloth ve Buksa gibi isimlerle de temaslarını sürdüren Kara Kartal flaş bir ismi gündemine aldı.
Takvim'in haberine göre; İngiltere Premier Lig ekibi Crystal Palace'ta forma giyen Jordan Ayew ile temas kurdu.