Geçen yılı Sergen Yalçın yönetiminde kısıtlı kadrosuyla çifte şampiyonluk yaşayarak kapatan Beşiktaş, bu sezonu kelimenin tam anlamıyla 'facia' olarak bitirdi.
BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal'da facia sezon! İşte o rakamlar...
Geçtiğimiz sezon Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda mutlu sona ulaşan ve taraftarlarına büyük bir sevinç yaşatan Beşiktaş için bu sezon ise oldukça kötü geçti. Sezonu 59 puanla 6. sırada noktalayan ve Avrupa kupalarının dışında kalan siyah-beyazlılar, birçok istatistikte de dibi gördü. İşte detaylar...
Batshuayi, Teixeira, Kenan, Pjanic, Umut, Salih Uçan gibi yıldızları transfer eden siyah beyazlılar, geniş kadrodan bir türlü faydalanamadı.
Teixeira ve Pjanic'in sakatlıklarıyla, Batshuayi'nin de fazlaca kaçırdığı gol pozisyonlarıyla uğraştı.