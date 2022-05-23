BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal'da facia sezon! İşte o rakamlar...

Geçtiğimiz sezon Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda mutlu sona ulaşan ve taraftarlarına büyük bir sevinç yaşatan Beşiktaş için bu sezon ise oldukça kötü geçti. Sezonu 59 puanla 6. sırada noktalayan ve Avrupa kupalarının dışında kalan siyah-beyazlılar, birçok istatistikte de dibi gördü. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 23.05.2022- 06:40