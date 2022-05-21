Beşiktaş'ta sürpriz veda! Takım arkadaşları böyle uğurladı

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Spor Toto Süper Lig'in son haftasında Beşiktaş sahasında Konyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından siyah-beyazlı taraftarlar takımlarını tirbüne çağırırken bir isim dikkat çekti. Gelecek sezon için maaşlarda güçülmeye gidecek olan yönetim tecrübeli oyuncu Vida ile henüz sözleşme uzatmadı. Hırvat stoper maç sonunda taraftarlara böyle veda etti.

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 21.05.2022- 22:34 Güncelleme Tarihi: 21.05.2022- 22:47