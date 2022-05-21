Spor Toto Süper Lig'in 38'inci haftasında Beşiktaş sahasında İttifak Holding Konyaspor'u konuk etti.
Beşiktaş'ta sürpriz veda! Takım arkadaşları böyle uğurladı
BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Spor Toto Süper Lig'in son haftasında Beşiktaş sahasında Konyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından siyah-beyazlı taraftarlar takımlarını tirbüne çağırırken bir isim dikkat çekti. Gelecek sezon için maaşlarda güçülmeye gidecek olan yönetim tecrübeli oyuncu Vida ile henüz sözleşme uzatmadı. Hırvat stoper maç sonunda taraftarlara böyle veda etti.
Rakibiyle 1-1 berabere kalan siyah-beyazlılar sezonu beraberlikle noktaladı.
Kara-Kartal, 38 haftalık süreçte 15 galibiyet, 14 beraberlik ve 9 yenilgi aldı.