Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in son haftasında bugün İttifak Holding Konyaspor'u konuk edecek.
Beşiktaş Konyaspor'u ağırlıyor! İşte muhtemel 11'ler...
Beşiktaş haberi: Spor Toto Süper Lig'in 38. ve son haftasında siyah-beyazlılar, evinde Konyaspor'u ağırlayacak. Beşiktaş, taraftarı önünde sezonu galibiyetle kapatmak istiyor. İşte Beşiktaş - Konyaspor karşılaşmasının muhtemel 11'leri...
Vodafone Park'ta 19.00'da oynanacak karşılaşmayı hakem Sarper Barış Saka yönetecek.
Saka'nın yardımcılıklarını Mustafa Sönmez ve İbrahim Bozbey yapacak.