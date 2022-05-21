Teknik direktörlük görevine Valerien Ismael'i getiren siyah-beyazlılarda yeni sezon planlamaları başladı.
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ - Tokmac Chol Nguen’den heyecanlandıran paylaşım!
Beşiktaş transfer haberi: Daha önce de siyah-beyazlı takımın gündeminde olduğu belirtilen Macaristan temsilcisi Ferencvaros'ın oyuncusu Tokmac Chol Nguen'den flaş bir paylaşım geldi. 28 yaşındaki kanat oyuncusunun paylaşımı heyecan yarattı. İşte o gelişme... (BJK spor haberi)
Fransız teknik adamın raporları doğrultusunda transfer çalışmaları başladı.
Beşiktaş'ta transferde öncelik ise stoper, forvet ve sol açık transferi.