Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren ve kadrosunu bir golcüyle güçlendirmek için girişimlerine aralıksız devam eden Beşiktaş'ın gündemine sürpriz bir isim daha dahil oldu, Joel Pohjanpalo!
Beşiktaş'tan Joel Pohjanpalo bombası! Yeşil ışık yaktı
Spor Toto Süper Lig takımlarından Rizespor'da kiralık olarak forma giyen Joel Pohjanpalo'dan flaş bir hamle geldi. 27 yaşındaki futbolcu önceki gün Vodafone Park'ın önünden çekmiş olduğu bir fotoğrafı paylaştı. Pohjanpalo bu hamlesi sonrası sezon sonunda Beşiktaş'a mı geliyor dedirtti. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Fotomaç'ta yer alan haberde, Çaykur Rizespor'un sezon başında Bundesliga ekiplerinden B. Leverkusen'den kiralık olarak kadrosuna kattığı ve Süper Lig'de attığı 16 golle krallık yarışında en başta giden Finli golcü Joel Pohjanpalo kişisel Instagram hesabından yaptığı paylaşımla merak konusu oldu.
GOL KRALLIĞINDA İLK SIRADA BULUNUYOR
Geçtiğimiz hafta küme düşmesi garantilenen mavi-yeşilli takımın hücum hattında attığı 16 golle Süper Lig'in gol krallığı mücadelesinde Kasımpaşa'lı Umut Bozok'la ilk sırada yer alan Finli oyuncu sosyal medya hesabından yapmış olduğu hikayede Vodafone Park'ın önünden çekmiş olduğu bir fotoğrafı paylaşarak transfer dedikodusu hakkında adeta "acaba" dedirtti.