Beşiktaş'ın Barcelona'dan kiraladığı Boşnak yıldız Miralem Pjanic, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla siyah-beyazlı kulübe veda etti.

Tecrübeli orta saha oyuncusu şu ifadeleri kullandı:

"Beşiktaş... Veda vakti geldi, hatta çok çabuk geldi. Sizlerden ayrılacağım için çok üzgünüm. Ben Beşiktaş'ın her zaman taraftarı olarak kalacağım. Ben, oğlum ve bütün ailem... İnanıyorum ki gelecekte yollarımız tekrar kesişecek. Sonsuza kadar kalbimin en derin yerinde olacaksınız. Hepinizi çok seviyorum. Her zaman Kara Kartal."

İŞTE PJANIC'İN VEDA PAYLAŞIMI