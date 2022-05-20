Beşiktaş'ta Ricardo Quaresma sürprizi!

Spor Toto Süper Lig'de bu sezon aldığı sonuçlarla hayal kırıklığı yaratan Beşiktaş'ta, gözler önümüzdeki sezona çevrildi. Siyah beyazlıların eski yıldızı Ricardo Quaresma ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Yönetim, Portekiz'de top koşturan futbolcu ile ilgili çarpıcı bir karar aldı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 20.05.2022- 12:41