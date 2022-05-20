Beşiktaş'ta kadro planlaması için hareketli saatler yaşanıyor.
Beşiktaş'ta Ricardo Quaresma sürprizi!
Spor Toto Süper Lig'de bu sezon aldığı sonuçlarla hayal kırıklığı yaratan Beşiktaş'ta, gözler önümüzdeki sezona çevrildi. Siyah beyazlıların eski yıldızı Ricardo Quaresma ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Yönetim, Portekiz'de top koşturan futbolcu ile ilgili çarpıcı bir karar aldı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Siyah beyazlılar gidecek kalacakları netleştirmeye başlarken, kulüpte flaş bir karar alındı.
Kartal, sezon sonunda sözleşmesini uzatmayacağı ve yollarını ayıracağı 10 futbolcunun vedasından dolayı bütçede yaklaşık 22 milyon Euro'luk rahatlama sağlayacak.