En az 2 forvet transferi yapacak olan Beşiktaş'ta adı geçen adaylardan biri de Liverpool ile sözleşmesi bitecek olan Belçikalı Divock Origi'ydi.
Divock Origi'den Beşiktaş'a yeşil ışık!
Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta adı geçen adaylardan biri de Liverpool ile sözleşmesi bitecek olan Belçikalı Divock Origi'ydi. 27 yaşındaki futbolcu ile de dirsek teması kuran yönetimin oyuncudan 'şartlı evet' aldığı kaydedildi. İşte flaş gelişmenin detayları... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Fotomaç'ın haberine göre, 27 yaşındaki futbolcu ile de dirsek teması kuran yönetimin oyuncudan 'şartlı evet' aldığı kaydedildi.
Gelen haberlere göre ilk amacı İngiltere'de kalmak olan Origi'nin "Premier Lig'den bir teklif alırsam önceliğim burası olur. Bir gelişme olmazsa tekrar masaya oturabiliriz" haberi gönderdiği bildirildi.