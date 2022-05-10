Spor Toto Süper Lig'in 36. haftası dev bir derbiye sahne oldu
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den çok sert Ali Koç tepkisi!
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Fenerbahçe derbisi öncesi siyah-beyazlı taraftarların "Başkanım, bizi Ali Koç savunmasın" sözlerine "Ali Koç'un gazına mı geliyorsun? Yürü git!" derken, "Evladım, ben şaklabanlık yapanlardan olmam. Şebek değilim" yanıtını verdi. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Beşiktaş, sahasında Fenerbahçe'yi ağırladı.
Siyah beyazlılar, ezeli rakibiyle 1-1 berabere kaldı.