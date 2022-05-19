Beşiktaş'ta gelecek sezon için kadro planlaması yapılırken, sürpriz gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.
TRANSFER HABERİ: Burak Yılmaz'dan Beşiktaş sözleri! Geri dönecek mi?
Fransa'nın Lille takımında geçen sezon yakaladığı şampiyonluğun ardından bu yıl takımdan ayrılacak Burak Yılmaz, Türkiye'ye geri dönüş sinyali verdi. Yıldız golcü, yaptığı açıklamada, siyah beyazlılara yeşil ışık yaktı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Valerien Ismael'in talebi doğrultusunda bi golcü transferi isteyen Kara Kartal için yeni gelişmeler yaşanabilir.
Sezon sonunda Batshuayi ile yola devam etmeme kararı alan Kara Kartal, eski golcüsü Burak Yılmaz'ı yeniden kadrosuna katabilir.