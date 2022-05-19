Eredivisie ekiplerinden Feyenoord'da oynayan milli futbolcu Orkun Kökçü, Roma ile 25 Mayıs'ta oynayacakları UEFA Konferans Ligi Finali öncesinde açıklamalarda bulundu.
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Orkun Kökçü'den Beşiktaş itirafı!
Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Eredivisie ekiplerinden Feyenoord forması giyen Orkun Kökçü, UEFA Konferans Ligi finalinde Roma ile oynayacakları karşılaşma öncesi açıklamalarda bulundu. Milli futbolcu, taraftarı olduğu Beşiktaş ile ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı. İşte Orkun Kökçü'nün açıklamaları... (BJK spor haberi)
Tivibu Spor'a konuşan Orkun'un açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:
"Henüz 21 yaşındayım ve şu andaki durumumdan çok daha iyi olacağım, buna eminim.