Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Adana Beşiktaşlılar Derneğinin 28. kuruluş yıl dönümünde konuştu. Çebi, "Bizim derneklerden beklentimiz, genel kurullara, mali genel kurullara ve tüzük kongrelerine eksiksiz katılması ve mümkün olduğu kadar üye sayısını artırmalarını rica ediyorum. Biz bugün varız, yarın yokuz ama sonuç itibarıyla genel kurul üyeleri Beşiktaş'ı yıllar boyunca idare edecek. " dedi.

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Adana Beşiktaşlılar Derneğinin 28. kuruluş yıl dönümü programında yaptığı konuşmada, Beşiktaş'ın Anadolu'da 3 büyükler içinde en çok tutulan ve sevilen takım olduğunu söyledi.

Anadolu'daki Beşiktaş derneklerinin, kulüp için verdiği mücadeleyi yakından takip ettiğini ve bu mücadelenin Beşiktaşlıların takımlarına ne kadar değer verdiğinin bir göstergesi olduğunu dile getiren Çebi, "Bizim derneklerden beklentimiz, genel kurullara, mali genel kurullara ve tüzük kongrelerine eksiksiz katılması ve mümkün olduğu kadar üye sayısını artırmalarını rica ediyorum. Biz bugün varız, yarın yokuz ama sonuç itibarıyla genel kurul üyeleri Beşiktaş'ı yıllar boyunca idare edecek.

Beşiktaş için yapılacak olumlu eleştirilere her zaman açık olduklarını aktaran Çebi, "Ne kadar çok sağlıklı eleştiri olursa, yetki verdikleriniz o kadar sağlıklı çalışır. Aynı zamanda maalesef günümüzün hastalığı, vebası haline gelen sosyal medya trollerini de yok etmiş olursunuz. Aksi halde siz sustukça oradan üç kişi, üç bin kişi gibi ses çıkartmaya devam edecek. Bu benim sizden istirhamım sevgili arkadaşlarım. Bir, genel kurulu üyesi olun, iki, genel kurullara lütfen olduğu gibi sağlığınız sıhhatiniz yerindeyse lütfen katılın." ifadelerini kullandı.