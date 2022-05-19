Beşiktaş, gelecek sezonun transfer çalışmalarına şimdiden başladı.
Beşiktaş'a gol kralı santrfor! İşte Ahmet Sagat için istenen rakam
Beşiktaş, Teknik Direktör Valerien Ismael ve Sportif Direktör Ceyhun Kazancı yönetiminde transfer çalışmalarına devam ediyor. Siyah beyazlıların gündeme yeni bir futbolcu geldi. Kartal, TFF 1. Lig takımlarından Menemenspor'da forma giyen Ahmet Sagat'ı gözüne kestirdi. İşte transferin detayları... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Teknik Direktör Valerien Ismael, gelecek ve gidecek oyunculara dair raporunu sundu.
Ismael, Beşiktaş yönetiminden 'gol atacak forvet' istedi.