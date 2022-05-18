Miralem Pjanic'e, İtalya'dan sürpriz talipler çıktı.
TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'tan ayrılacak Miralem Pjanic'e 3 İtalyan devi talip oldu!
Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'ın sezon sonunda ayrılacak yıldız oyuncusu Miralem Pjanic için İtalya'dan 3 ayrı talip var. Barcelona'dan ayrılacağı konuşulan Boşnak oyuncu için İtalyan ekipleri sıraya girdi. İşte flaş gelişmenin detayları... (aspor.com.tr / DIŞ HABERLER)
Beşiktaş'ta kiralık olarak oynayan yıldız futbolcu, sezon sonunda kulübü Barcelona'ya geri dönecek.
İlk 11'deki yerini kaybeden Pjanic, Barcelona'dan ayrılmak istiyor.