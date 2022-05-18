TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'tan ayrılacak Miralem Pjanic'e 3 İtalyan devi talip oldu!

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'tan ayrılacak Miralem Pjanic'e 3 İtalyan devi talip oldu!

Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'ın sezon sonunda ayrılacak yıldız oyuncusu Miralem Pjanic için İtalya'dan 3 ayrı talip var. Barcelona'dan ayrılacağı konuşulan Boşnak oyuncu için İtalyan ekipleri sıraya girdi. İşte flaş gelişmenin detayları... (aspor.com.tr / DIŞ HABERLER)

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 18.05.2022- 11:14 Güncelleme Tarihi: 18.05.2022- 11:49