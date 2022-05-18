Bu sezondan umduğunu bulamayan Beşiktaş'ta Valerien İsmael gidecekler ve kalacaklar için kararını verdi.
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ | Valerien Ismael'den transfer kararı! 17'lik genç yetenek
Son dakika transfer haberleri... Beşiktaş'ta gelecek sezonun kadro yapılanması çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Sportif Direktör Ceyhun Kazancı'nın önderliğinde sürdürülen transfer harekatında Valerien Ismael takımdan gönderilecek ve kadroya takviye yapılacak isimleri belirliyor. Siyah-beyazlıların scout ekipleri genç bir yeteneğin ismini öne çıkardı. Kara Kartal bu yetenek için girişimlere başladı. İşte transfer gelişmesinin detayları...
Bu yıl ligde, kupada, Avrupa'da umduğunu bulamayan ve tüm planlarını yeni sezona göre yapan Beşiktaş'ta 2022-23'ün stratejisi de kadrosu da şekillenmeye başladı.
Siyah beyazlı ekibin teknik direktörü Valerien İsmael yeni sezon için kadroda kalmasını istediği ve gönderilecek isimlerle takviye yapılmasını istediği bölgeleri, oyuncuları genel menajer Ceyhun Kazancı'ya verdi.