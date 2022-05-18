Son olarak deplasmanda Göztepe ile karşı karşıya gelen Beşiktaş, maçtan 2-0'lık üstünlükle ayrılmıştı.
Beşiktaş'ta Cyle Larin bilmecesi çözülüyor! İşte son teklif
Beşiktaş'ta bu sezon gösterdiği performansla hayal kırıklığı yaratan ve sözleşme durumu henüz netlik kazanmayan Cyle Larin ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Siyah beyazlılar, Haziran ayında sözleşmesi sona erecek Kanadalı yıldıza son bir teklifte bulundu. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Fotomaç'ın haberine göre, mücadele sonrası siyah beyazlılar, ligin son haftasında maçını oynayacak ve gelecek sezon için düğmeye basacak.
Teknik Direktör Valerien Ismael ve Sportif Direktör Ceyhun Kazancı yönetiminde gelecek - gidecek isimler neredeyse kesinleştirildi.