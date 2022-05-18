Beşiktaş'ta Cyle Larin bilmecesi çözülüyor! İşte son teklif

Beşiktaş'ta bu sezon gösterdiği performansla hayal kırıklığı yaratan ve sözleşme durumu henüz netlik kazanmayan Cyle Larin ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Siyah beyazlılar, Haziran ayında sözleşmesi sona erecek Kanadalı yıldıza son bir teklifte bulundu. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 18.05.2022- 10:26