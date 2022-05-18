BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kartal'da Vida'nın yerine gelecek isim belli oldu!

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kartal'da Vida'nın yerine gelecek isim belli oldu!

Son dakika Beşiktaş haberi: Süper Lig'de istediği sonuçları alamayan ve gelecek sezon planlarına şimdiden başlayan yönetimde öncelikle hedef stoper bölgesi olacak. Buna göre maddi konularda henüz anlaşma sağlanmayan Domagoj Vida'nın yerine İngiltere'den sürpriz bir isim öne çıktı. İşte Beşiktaş'ya yaşanan son detaylar... (BJK spor haberleri)

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 18.05.2022- 06:40