Bir yandan golcü konusunda transfer operasyonu yürüten siyah beyazlı kulüp, diğer yandan eksikliği oluşacak mevkiler için de çalışmalarına tam gaz devam ediyor.
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kartal'da Vida'nın yerine gelecek isim belli oldu!
Son dakika Beşiktaş haberi: Süper Lig'de istediği sonuçları alamayan ve gelecek sezon planlarına şimdiden başlayan yönetimde öncelikle hedef stoper bölgesi olacak. Buna göre maddi konularda henüz anlaşma sağlanmayan Domagoj Vida'nın yerine İngiltere'den sürpriz bir isim öne çıktı. İşte Beşiktaş'ya yaşanan son detaylar... (BJK spor haberleri)
Bu bölgelerden biri olan stoper takviyesi için bir süre önce gündemine Faslı Romain Saiss'i alan Beşiktaş, adım adım sonuca yaklaşıyor.
Premier Lig ekibi Wolverhampton'la sözleşmesi sezon sonu bitecek olan 32 yaşındaki futbolcu için temaslar başladı.