Beşiktaş'a Bas Dost müjdesi! İşte o gelişme

Beşiktaş transfer haberi: Gelecek sezon için transfer çalışmalarına başlayan siyah-beyazlı ekipte golcü takviyesi için Club Brugge ile sözleşmesi bitecek Bas Dost ismi gündeme gelmişti. Tecrübeli golcünün transferi konusunda flaş bir gelişme yaşandı. Belçika basını, yaşanan o gelişmeyi duyurdu. İşte detaylar... (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 18.05.2022- 06:40