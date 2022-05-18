Valerıen Ismael'i teknik direktörlük koltuğuna getiren Beşiktaş'ta gelecek sezonun planlanmasına başlandı.
Beşiktaş'a Bas Dost müjdesi! İşte o gelişme
Beşiktaş transfer haberi: Gelecek sezon için transfer çalışmalarına başlayan siyah-beyazlı ekipte golcü takviyesi için Club Brugge ile sözleşmesi bitecek Bas Dost ismi gündeme gelmişti. Tecrübeli golcünün transferi konusunda flaş bir gelişme yaşandı. Belçika basını, yaşanan o gelişmeyi duyurdu. İşte detaylar... (BJK spor haberi)
Fransız teknik adamın sistemine uygun isimler arayan siyah-beyazlılar, pivot santrfor oynayabilen birini kadrosuna katmak istiyor.
Bu bağlamda çalışmalarını sürdüren Beşiktaş yönetimi gündemine Sörloth'u almıştı.