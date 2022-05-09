Süper Lig'in 36. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe karşılaştı.
Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinde Michy Batshuayi'ye büyük tepki! "Bavulunu topla"
Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe kozlarını paylaştı. Dev derbi 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı. Mücadelede 7. dakikada Larin ceza alanı içinde Novak'tan sıyrılmak isterken top Fenerbahçeli oyuncunun eline çarptı ve hakem Arda Kardeşler penaltı noktasını gösterdi. Beşiktaş'ta topun başına geçen Michy Batshuayi topu direğe nişanladı. Siyah beyazlı taraftarlar, bu sezon gösterdiği performansla yoğun eleştirilerde bulunduğu Batshuayi'ye "Bavulunu toplama zamanı geldi" yorumunda bulundular... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Vodafone Park'ta maç kapalı gişe oynandı.
Dev derbi 1-1'lik beraberlikle tamamlandı.