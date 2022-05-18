Yaklaşık 1.5 aydır görüşmeler yapılan 19 yaşındaki futbolcu için kulübü Elfsborg ile bonuslar dahil 2.5 milyon Euro bonservis üzerinde anlaşmaya varıldı. Ondrejka ile de bu süreçte görüşen ancak ailesinin engeline takılan siyah-beyazlı takım, bu sorunu da aşmak üzere.



