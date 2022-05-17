Beşiktaş'a İngiltere'den 19'luk golcü! Tiago Çukur için harekete geçildi!

Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, genç oyunculara ayrı bir önem veriyor. Birçok futbolcuyla temas halinde olan siyah-beyazlılar listesine sürpriz bir ismi dahil etti. Forvet rotasyonunu genişletmeyi amaçlayan Kartal, 19 yaşındaki Tiago Çukur için harekete geçti. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 17.05.2022- 16:20