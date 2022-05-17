Bu sezon elde ettiği sonuçlarla taraftarını üzen Beşiktaş gelecek sezon için transfer çalışmalarını sürdürüyor.
Beşiktaş'a İngiltere'den 19'luk golcü! Tiago Çukur için harekete geçildi!
Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, genç oyunculara ayrı bir önem veriyor. Birçok futbolcuyla temas halinde olan siyah-beyazlılar listesine sürpriz bir ismi dahil etti. Forvet rotasyonunu genişletmeyi amaçlayan Kartal, 19 yaşındaki Tiago Çukur için harekete geçti. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Yıldız isimleri kadroya katması beklenen siyah-beyazlılar kadrosunu gençleştirmek için de hamleler yapacak.
Kara Kartal'ın bu doğrultuda yurt dışında oynayan genç yeteneklerle temas kurduğu öğrenildi.