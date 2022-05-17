Beşiktaş'ın uzun süren sakatlığı sonrası Valerien Ismael tarafından yeniden kadroya dahil edilen Nkoudou'ya dair sevindirici gelişmeler yaşanıyor.
FIFA'dan Beşiktaşlı Georges-Kevin N'Koudou'ya müjdeli haber!
Beşiktaş'ta Georges-Kevin N'Koudou ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Milli takım konusunda belirsizlik yaşan siyah beyazlıların yıldız oyuncusuna FIFA'dan müjdeli haber geldi. İşte flaş gelişmenin ayrıntıları... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Yıldız futbolcu için milli takım seçimine dair belirsizlik devam ediyordu.
Siyah beyazlıların yıldızının, Kamerun milli takımında oynamak istediği biliniyordu.