BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Kartal'a yeni Samuel Eto'o! Menajerler Franck Etouga'yı önerdi

Beşiktaş'ta golcü arayışları sürüyor. Siyah beyazlıların gündeminde Alexander Sörloth yer alıyor. Ancak Kartal'a birçok isim de önerilmeye devam ediyor. Menajerler, siyah beyazlılara geleceğin Samuel Eto'o'sunu teklif etti. Kartal, Kamerun'lu genç yıldız Franck Etouga için harekete geçti. İşte ayrıntılar... Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 17.05.2022- 11:38