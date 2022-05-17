Süper Lig'de bu sezon istediği sonuçları alamayan Beşiktaş, zirvenin gerisinde kaldı.
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Kartal'a yeni Samuel Eto'o! Menajerler Franck Etouga'yı önerdi
Beşiktaş'ta golcü arayışları sürüyor. Siyah beyazlıların gündeminde Alexander Sörloth yer alıyor. Ancak Kartal'a birçok isim de önerilmeye devam ediyor. Menajerler, siyah beyazlılara geleceğin Samuel Eto'o'sunu teklif etti. Kartal, Kamerun'lu genç yıldız Franck Etouga için harekete geçti. İşte ayrıntılar... Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Siyah-beyazlılarda göreve sonradan getirilen teknik direktör Valerien Ismael'in raporu doğrultusunda transfer çalışmaları başladı.
Kartal, Fransız çalıştırıcının forvet mevkisine takviye istemesi nedeniyle araştırmalarını bu bölgede yoğunlaştırdı.