Valerien Ismael'i teknik direktörlük koltuğuna siyah-beyazlılarda gündem oldukça yoğun.
Beşiktaş Sörloth transferi için bastırıyor! İşte masadaki teklif
Beşiktaş transfer haberi: Valerien Ismael'i teknik direktörlük koltuğuna getiren siyah-beyazlılarda gündem oldukça yoğun. Forvet transferi için Alexander Sörloth'u radarına alan Beşiktaş, Leipzig'e 2 farklı teklifte bulundu. İşte o gelişmenin detayları... (BJK spor haberi)
Santrfor bölgesine takviye yapmak isteyen Kartal'da bonservisi Leipzig'de bulunan Sörloth ismi gündeme gelmişti.
Norveçli golcü konusunda flaş bir gelişme yaşandı.