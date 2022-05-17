Beşiktaş santrfor transferi için Alexander Sörloth ile pazarlıkları sürdürürken alternatifleri de hazır tutmak istiyor.
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kartal'ın gündemi forvet! Sörloth olmazsa...
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Sezonu zirvenin uzağında kapatacak olan Beşiktaş'ta transfer çalışmaları sürmeye devam ediyor. Siyah-beyazlılarda bir süredir gündemde olan Alexander Sörloth cephesinden istediği sonucu alamayan yönetim rotayı B planı olarak tuttuğu Polonyalı golcü Adam Buksa'ya çevirdi. (BJK spor haberleri)
A planı Sörloth olan Kartal'ın B planı ise Polonyalı Adam Buksa...
ABD'de MLS takımlarından New England Revolution'da forma giyen 25 yaşındaki Polonyalı oyuncunun, kulübü ile sözleşmesi yıl sonunda bitecek.