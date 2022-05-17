BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ - Valerien Ismael raporunu sundu! Sol kanata genç aday

Beşiktaş'ta gelecek sezon transfer çalışmaları başladı. Valerien Ismael'in raporuna göre harekete eden yönetim Fransız hocanın oyun planına göre arayışlara hız verdi. Ismael özellikle 3-4-3 siteminde yer alacak kanat beklerinin temposunun yüksek olmasını isterken olası bir Rıdvan Yılmaz ayrılığını da düşünerek bu bölgeyi ilk sıraya yazdı. Buna göre Beşiktaş'ta bu bölgede ilk aday İngiltere'den olarak öne çıktı. Ayrıca siyah-beyazlılar sol bek için yerli fırsat transferi içinde gündemine sürpriz bir ismi aldı. (BJK spor haberleri)

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 17.05.2022- 06:40