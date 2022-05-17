Siyah-beyazlılarda göreve geldikten sonra farklı bir sisteme geçen Valerien Ismael yeni sezona da buna göre oyuncular istiyor.
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ - Valerien Ismael raporunu sundu! Sol kanata genç aday
Beşiktaş'ta gelecek sezon transfer çalışmaları başladı. Valerien Ismael'in raporuna göre harekete eden yönetim Fransız hocanın oyun planına göre arayışlara hız verdi. Ismael özellikle 3-4-3 siteminde yer alacak kanat beklerinin temposunun yüksek olmasını isterken olası bir Rıdvan Yılmaz ayrılığını da düşünerek bu bölgeyi ilk sıraya yazdı. Buna göre Beşiktaş'ta bu bölgede ilk aday İngiltere'den olarak öne çıktı. Ayrıca siyah-beyazlılar sol bek için yerli fırsat transferi içinde gündemine sürpriz bir ismi aldı. (BJK spor haberleri)
Siyah-beyazlılarda göreve geldikten sonra farklı bir sisteme geçen Valerien Ismael yeni sezona da buna göre oyuncular istiyor.
Özellikle geriden oyun kurma ve kanat beklerine fazlasıyla önem veren Fransız hoca bu bölgeler için ilk istediği futbolcuyu yönetime bildirdi.
Siyah-beyazlılarda adı Torino, Frankfurt ve Lyon ile anılan Rıdvan Yılmaz'ın olası bir ayrılığını da göz önünde bulunduran Ismael ilk olarak sol bek transferini işaret etti.