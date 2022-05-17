Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta gündem yine forvet transferinden oluşuyor.
BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Transferde flaş gelişme! Valerien Ismael Alexander Sörloth'u aradı ve...
Beşiktaş'ın golcü listesinde bulunan Alexander Sörloth'ta flaş bir gelişme yaşandı. Siyah beyazlı takımın teknik direktörü Valerien Ismael, Norveçli golcüyü aradı. Fransız teknik adam, yeni sezon planlarından bahsederken yıldız ismi takımda görmek istediğini ifade etti.
Gol yollarında yaşadığı sorunu çözmek isteyen siyah-beyazlı ekip, çalışmalarını sürdürüyor.
Bu doğrultuda birçok yıldızı listesine dahil eden Kartal, Sörloth aşkından vazgeçmedi.