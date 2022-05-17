Beşiktaş'ın Göztepe ile deplasmanda oynadığı maçta da yine hakemler gündemdeydi...
BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Dikkat çeken istatistik! Kartal o alanda Süper Lig'in zirvesinde
Geçtiğimiz sezon hem Süper Lig hem de Ziraat Türkiye Kupası'nda şampiyonluğa ulaşan Beşiktaş, bu sezon ise büyük bir hayal kırıklığı yarattı. Ligde zirvenin bir hayli uzağında kalan siyah beyazlı ekip için dikkat çeken bir istatistik ortaya çıktı. İşte Beşiktaş'ın zirvede yer aldığı o istatistik ve rakamlar...
Karşılaşmanın hakemi Ümit Öztürk, verdiği ve vermediği kararlar ile herkesi çıldırttı. Beşiktaş'a iki kırmızı kart gösteren Ümit Öztürk, siyah beyazlı taraftarın tepkisini çekerken, Beşiktaş'a karşı verilen tartışmaları kararlara bir yenisi daha eklendi.
Süper Lig'deki kırmızı kart tablosu ise Beşiktaş'a karşı hakemlerin takdir haklarını nasıl kullandığını net bir şekilde özetliyor. Beşiktaş'a bu sezon toplam 10 kırmızı kart çıkarken, bu alanda Karagümrük de 10 kırmızı kartla zirvede yer alıyor.