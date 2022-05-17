BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Dikkat çeken istatistik! Kartal o alanda Süper Lig'in zirvesinde

Geçtiğimiz sezon hem Süper Lig hem de Ziraat Türkiye Kupası'nda şampiyonluğa ulaşan Beşiktaş, bu sezon ise büyük bir hayal kırıklığı yarattı. Ligde zirvenin bir hayli uzağında kalan siyah beyazlı ekip için dikkat çeken bir istatistik ortaya çıktı. İşte Beşiktaş'ın zirvede yer aldığı o istatistik ve rakamlar...

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 17.05.2022- 06:40