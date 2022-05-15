Beşiktaş ile Domagoj Vida'nın 4.5 yıllık ilişkisi iki maç sonra bitiyor.
TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'ta Domagoj Vida gidiyor Romain Saiss geliyor!
Beşiktaş, Hırvat futbolcu Domagoj Vida'nın alternatifini Premier Lig'den buldu. Wolverhampton ile sözleşmesi sona erecek olan Romain Saiss için kolları sıvayan siyah-beyazlılar, başka talipleri çıkmadan işi bitirmek istiyor. Sol ayaklı Saiss oyun kurucu özellikleriyle de dikkat çekiyor. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Sabah'ın haberine göre, 33 yaşındaki Hırvat futbolcu ile uzun süre sözleşme yenileme görüşmesi yapan ancak daha sonra masadan kalkan yönetim, tecrübeli oyuncuyla yola devam etmeyecek.
Siyahbeyazlılarda teknik direktör Valerien İsmael'in istediği stoper alternatifleri kendisine sunuldu.