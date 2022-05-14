Beşiktaş'ta Alexander Sörloth transferinin görüşmeleri kelimenin tam anlamıyla kıran kırana devam ediyor.
BEŞİKTAŞ HABERİ - Kartal'a Sörloth transferinde müjde!
Beşiktaş transfer haberi: Gelecek sezon için kadrosunu güçlendirmek isteyen siyah-beyazlı ekip, bonservisi Leipzig'de bulunan Alexander Sörloth ile ilgileniyordu. Norveçli golcünün transferinde flaş bir gelişme yaşandı. Sörloth'un menajeriyle görüşen siyah-beyazlı yönetim görüşmelerde son aşamaya geldi. İşte o gelişmenin detayları... (BJK spor haberi)
Siyah-beyazlılar Norveçli golcünün menajeriyle yaptığı son görüşmede anlaşma noktasına kadar gelindi.
Beşiktaş kulübünün teklifi ile Norveçli forvetin talep ettiği senelik ücret arasında 1 milyon euro fark kaldı.