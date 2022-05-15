Beşiktaş'ta tüm gözler transfer çalışmalarına çevrilmiş durumda.
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Valerien Ismael Giacomo Vrioni'yi istiyor!
Beşiktaş transfer haberi: Siyah-beyazlılarda teknik direktör Valerien Ismael'in raporları doğrultusunda transfer çalışmalarına başladı. Alexander Sörloth'ı gündemine alan Kartal'da sürpriz bir golcü daha gündeme geldi. Ismael'in Juventus'un golcü futbolcusu Giacomo Vrioni'yi istediği ifade edildi. İşte o gelişmenin detayları...
Valerien Ismael önderliğinde hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş'ta gündemdeki ilk mevki ise forvet.
Gol yollarındaki sorunu çözmek için görüşmelerini sürdüren siyah-beyazlı ekipte daha önce Sörloth ismi gündeme gelmişti.