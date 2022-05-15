Süper Lig'in 37. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Göztepe ile karşı karşıya geldi.
Siyah beyazlı ekipte yıldız futbolcu Valentin Rosier, 9. ve 19. dakikada ikinci sarı karttan gördüğü kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
Josef de Souza ise 37. dakikada direkt kırmızı kart gördü ve takımını 9 kişi bıraktı.
Öte yandan Portekizli sağ bek Rosier, cezası sebebiyle geçtiğimiz hafta oynanan Fenerbahçe maçında da forma giyememişti.
İŞTE O POZİYONLAR
Rosier'in pozisyonu:
Josef'in pozisyonu:
(Fotoğraf: beIN Sports)