Siyah-beyazlılarda kadronun iki as oyuncusu Ersin Destanoğlu ve Miralem Pjanic'ten kötü haber geldi.
Beşiktaş İzmir semalarında! İşte Valerien Ismael'in Göztepe maçı muhtemel 11'i
Süper Lig'in 37. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Göztepe ile karşı karşıya gelecek. Siyah beyazlılar galibiyet alarak yoluna devam etmek istiyor. Kartal'da eksikler bulunsa da Valerien Ismael kadroyu büyük oranda belirledi. İşte Beşiktaş'ın muhtemel 11'i... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Kulüpten dün yapılan açıklamada Ersin Destanoğlu'nun sakatlandığını, Pjanic'in ise hastalandığını açıkladı.
Beşiktaş; Ersin'in ayak bileği dış bağ grubunda gerilme ve kanama olduğunu açıkladı.