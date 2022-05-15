Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Ligin 37. haftasında Göztepe ile Beşiktaş kozlarını paylaşacak. Avrupa umutlarını sürdüren Kara Kartal, küme düşmesi kesinleşen rakibi devirmek istiyor. Heyecan dolu mücadelenin canlı anlatımı aspor.com.tr adresinde...

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 37. hafta mücadelesinde Göztepe ile Beşiktaş kozlarını paylaşıyor. Göztepe - Beşiktaş maçının canlı anlatımı aspor.com.tr'de...

GÖZTEPE - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Saat 16:00'da başlayan Göztepe - Beşiktaş maçı beIN Sports 2'den canlı yayınlanıyor.

İLK 11'LER

Göztepe: Arda, Murat, Arslanagic, Kahraman, Mihojevic, Berkan, Atakan, Yalçın, Tijanic, Baku, Di Santo.

Beşiktaş: Emre, Welinton, Serdar, Montero, Rosier, Josef, Emirhan, Umut, Ghezzal, N'Koudou, Larin.