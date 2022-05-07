Valerien Ismael'i göreve getiren Beşiktaş'ta, Fransız hocanın raporu doğrultusunda transfer çalışmaları başladı.
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Kartal Abdülkerim Bardakcı için fiyat artırdı!
Beşiktaş'ın gelecek sene defans hatına transfer etmek istediği isim Konyasporlu Abdülkerim Bardakcı... Transfer konusunda girişimlerini sürdüren siyah-beyazlılar, başarılı savunmacı için fiyat artırdı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Fotomaç'ın haberine göre, siyah-beyazlılar, 3-4-3 sistemine uyum sağlayacak isimler konusunda araştırmalarını sürdürüyor.
Kartal'ın gelecek sezon özellikle stoper hattına birçok takviye yapması bekleniyor.