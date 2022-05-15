TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'tan Ozan Kabak atağı!

Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'tan flaş bir hamle geldi. Siyah beyazlılar, yerli stoper arayışlarını sürdürürken, gündeme milli oyuncu Ozan Kabak geldi. Hem yabancı kontenjanında rahatlamak isteyen hem de Ozan Kabak'ı eski günlerine döndüreceğine inanan Valerien Ismael'in de oldukça istekli olduğu öğrenilirken, Kartal'ın Schalke 04 ile transfer masasına oturacağı belirtildi. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 15.05.2022- 06:40