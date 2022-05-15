Beşiktaş, Süper Lig'in 37. haftasında deplasmanda Göztepe ile kozlarını paylaştı. Siyah beyazlılar, 9 kişi kaldığı mücadeleden 2-0 galip gelmeyi başardı. Maç sonrası Beşiktaş'ta teknik direktör Valerien Ismael, açıklamalarda bulundu. İşte o sözler... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael, Göztepe maçı sonrası konuştu.

İŞTE O SÖZLER:

"Bu maç sezonun özeti oldu. Sakatlık, disiplinsizlik! Her an gol atacak kalite, sezonun özeti gibiydi. Artık kadro için çok net fikirlerimiz var. Seneye çok fit, disiplinli olacağız. Kalitemiz fark yaratacak. Seneye göstereceğimiz mantaliteyi de bugün gösterdik."

"Valentin Rosier'in ikinci sarısı doğru değil. 10 kişi kaldık, 2 gol attık. Oyun başka yere gitti. Zaman zaman vakit geçirmemiz gerekti. Duran toplardan atabilirdik. Emre Bilgin'e teşekkür ederim. Altyapımızın ne kadar düzgün çalıştığını görüyoruz. Kutluyorum."

"Bir maçımız daha var ama oyuncularımızı gördük. kararlar alacağız. Sözleşmesi bitenler var, önce buna bakacağız. Gidenlerin yerini dolduracağız. Bizimle aynı yolda yürüyecek, kaliteli, gol atacak oyunculara ihtiyacımız var."