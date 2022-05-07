Süper Lig'de bu sezon taraftarına hayal kırıklığı yaşatan Beşiktaş'ta transfer çalışmaları başladı.
Portekiz basını duyurdu! Beşiktaş ve Andre Franco...
Beşiktaş, yeni sezon için orta sahasına takviye yapmak için kolları sıvadı. Portekiz basını siyah-beyazlıların, Estoril'de boy gösteren 24 yaşındaki orta saha Andre Franco'yu gündemine aldığını açıkladı. İşte flaş gelişmenin detayları... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Fotomaç'ın haberine göre, siyah-beyazlı yönetim, teknik direktör Valerien Ismael'in raporu doğrultusunda kolları sıvadı.
Beşiktaşlı yöneticiler, Ismael'in 3-4-3 sistemine uygun isimleri kadrosuna katmak istiyor.