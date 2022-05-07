Portekiz basını duyurdu! Beşiktaş ve Andre Franco...

Portekiz basını duyurdu! Beşiktaş ve Andre Franco...

Beşiktaş, yeni sezon için orta sahasına takviye yapmak için kolları sıvadı. Portekiz basını siyah-beyazlıların, Estoril'de boy gösteren 24 yaşındaki orta saha Andre Franco'yu gündemine aldığını açıkladı. İşte flaş gelişmenin detayları... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 07.05.2022- 06:40