BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ - Kartal'a Belçikalı stoper: Vertonghen!

Beşiktaş transfer haberi: Gelecek sezon için transfer çalışmalarına başlayan siyah-beyazlılarda gündeme sürpriz bir isim geldi. Yerli stoper için Abdülkerim Bardakçı ve Samet Akaydın ile ilgilenen Kartal, yabancı transferinde ise Jan Vertonghen'i gündemine aldı. İşte o gelişmenin detayları... (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 07.05.2022- 06:40