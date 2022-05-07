Yeni sezonda şampiyonluk hedefleyen Beşiktaş transfer çalışmalarının startını verdi.
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ - Kartal'a Belçikalı stoper: Vertonghen!
Beşiktaş transfer haberi: Gelecek sezon için transfer çalışmalarına başlayan siyah-beyazlılarda gündeme sürpriz bir isim geldi. Yerli stoper için Abdülkerim Bardakçı ve Samet Akaydın ile ilgilenen Kartal, yabancı transferinde ise Jan Vertonghen'i gündemine aldı. İşte o gelişmenin detayları... (BJK spor haberi)
Yeni sezonda şampiyonluk hedefleyen Beşiktaş transfer çalışmalarının startını verdi.
Fotomaç'ın haberine göre; Siyah-Beyazlılar'ın öncelikli hedefi ise stoper transferi...
Vida ile yeni sözleşme konusunda henüz anlaşma sağlayamayan Kara Kartal, Süper Lig'deki yerli oyuncularla temasını sürdürüyor.