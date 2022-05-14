BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Flaş Abdülkerim Bardakcı gelişmesi! İşte Konyaspor'un istediği rakam...

Beşiktaş'ta stoper arayışları sürüyor. Savunma hattına takviye yapmak isteyen siyah beyazlıların gündeminde ise Konyaspor forması giyen Abdülkerim Bardakcı var. Süper Lig'de bu sezon takımının gösterdiği başarılı performansta önemli rol oynayan Abdülkerim için istenen rakam da belli oldu. İşte ayrıntılar...

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 14.05.2022- 17:18