Beşiktaş, yıldız futbolcuları Miralem Pjanic ve Ersin Destanoğlu'nun sağlık durumuna ilişkin bir açıklama yayınladı.

Beşiktaş, yıldız futbolcuları Miralem Pjanic ve Ersin Destanoğlu'nun sağlık durumuna ilişkin bir açıklama yayınladı.

Siyah beyazlı kulüpten yapılan açıklama şu şekilde;

Futbol A Takımımızın 13.05.22 tarihindeki idmanında sağ ayak bileğinde rotasyonel yaralanma nedeni ile ağrısı olan oyuncuncumuz Ersin Destanoğlu'nun yapılan değerlendirmesinde ayak bileğinde dış bağ grubunda (AİTFL) gerilme ve kanama saptanmış olup oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır.

Futbolcumuz Miralem Pjanic'te üst solunum yolu enfeksiyonu bulguları saptanmış olup oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır.

Doç. Dr. T. Kerem Ülkü

Beşiktaş JK Sağlık Kurulu Koordinatörü