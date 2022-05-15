Süper Lig'de heyecan sürüyor. Ligin 37. haftasında Göztepe ile Beşiktaş kozlarını paylaşacak. Heyecanla beklenen karşılaşma öncesinde iki takımın ilk 11'leri belli oldu.
İLK 11'LER
Göztepe: Arda, Murat, Arslanagic, Kahraman, Mihojevic, Berkan, Atakan, Yalçın, Tijanic, Baku, Di Santo.
Beşiktaş: Emre, Welinton, Serdar, Montero, Rosier, Josef, Emirhan, Umut, Ghezzal, N'Koudou, Larin.
GÖZTEPE - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Saat 16:00'da başlayacak Göztepe - Beşiktaş maçı beIN Sports 2'den canlı yayınlanacak.