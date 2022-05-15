Göztepe - Beşiktaş maçı ne zaman ve saat kaçta? (Beşiktaş maçı canlı izle)

Süper Lig'de heyecan sürüyor. Ligin 37. haftasında Göztepe ile Beşiktaş kozlarını paylaşacak. Heyecanla beklenen karşılaşma öncesinde iki takımın ilk 11'leri belli oldu.

Süper Lig'de heyecan sürüyor. Ligin 37. haftasında Göztepe ile Beşiktaş kozlarını paylaşacak. Heyecanla beklenen karşılaşma öncesinde iki takımın ilk 11'leri belli oldu.

İLK 11'LER

Göztepe: Arda, Murat, Arslanagic, Kahraman, Mihojevic, Berkan, Atakan, Yalçın, Tijanic, Baku, Di Santo.

Beşiktaş: Emre, Welinton, Serdar, Montero, Rosier, Josef, Emirhan, Umut, Ghezzal, N'Koudou, Larin.

GÖZTEPE - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Saat 16:00'da başlayacak Göztepe - Beşiktaş maçı beIN Sports 2'den canlı yayınlanacak.