Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'de Göztepe ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kartal'a o isimden müjde! Takımla çalıştı
Süper Lig'in 37. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Göztepe ile karşı karşıya gelecek. Siyah beyazlı ekip, bu maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü. Kara Kartal'a yıldız isimden ise müjdeli haber geldi. İşte detaylar...
Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Göztepe ile oynayacak olan Beşiktaş, bu maçın hazırlıklarına yaptığı antrenman ile devam etti.
BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Valerien Ismael'in yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı.