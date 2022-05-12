Siyah beyazlı takımda Önder Karaveli ile başlayan altyapı hamlesi Fransız teknik adam Valerien Ismael döneminde de devam edecek.
BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Beşiktaş'a yeni yıldız adayı! Valerien Ismael kadroda istedi
Son dakika Beşiktaş haberleri: Yeni sezonun kadrosunu oluşturmak için çalışmalarını hızlandıran Beşiktaş'ta teknik direktör Valerien Ismael, gençlere önem vermeye devam ediyor. Fransız teknik adam, Emirhan İlkhan ve Serdar Saatçı'nın ardından bir yıldız adayını daha A takımda istedi. İşte o isim ve detaylar... (BJK spor haberi)
Kariyeri boyunca genç futbolculara büyük önem veren 46 yaşındaki çalıştırıcı gözünü altyapıdaki genç golcüye dikti.
Fenerbahçe derbisinde Emirhan İlkhan ve Serdar Saatçi'yi sahaya sürerek övgü alan Beşiktaş teknik direktörü Valerien Ismael yeni bir yıldız adayı daha çıkarma peşinde.