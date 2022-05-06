Beşiktaş, bir süredir peşinde olduğu Konyaspor'un başarılı stoperi Abdülkerim Bardakcı için Yeşil Beyazlı kulübe yeni bir teklifte bulundu.
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kartal teklifi yükseltti! İşte Abdülkerim Bardakcı için yeni rakam...
Beşiktaş transfer çalışmalarına hız verdi. Özellikle stoper bölgesinde köklü değişikliklere gitmek isteyen siyah beyazlılarda, listedeki öncelikli isimlerden birisi de Abdülkerim Bardakcı. Kara Kartal, Konyaspor'a yaptığı teklifi yükseltti. İşte ayrıntılar...
Beşiktaşlı kurmaylar, 27 yaşındaki stoper için Konyaspor'a 3 milyon Euro garanti para teklif etti.
Takvim'in haberine göre; eğer ilk sezon belli bir rakamın üzerinde forma giymesi durumunda 500 bin Euro bonus da teklife ilave edildi.