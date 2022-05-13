Beşiktaş'ta yeni sezonun çalışmaları sürüyor.
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kara Kartal'dan Trezeguet hamlesi!
Beşiktaş'ta yeni sezonun çalışmaları hızla devam ediyor. Özellikle hücum hattına önemli takviyeler yapmak isteyen siyah beyazlı ekip, Başakşehir'de kiralık olarak forma giyen Trezeguet'nin peşine düştü. Kara Kartal Aston Villa'ya resmi teklif yapmaya hazırlanıyor.
Teknik direktör Valerien Ismael önderliğinde çalışmalarını sürdüren siyah beyazlı ekip, bu sezonki başarısızlığı yeni sezonda taraftarlarına unutturmayı planlıyor.
Kara Kartal'ın yaz transfer dönemini hareketli geçirmesi bekleniyor.