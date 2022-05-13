BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kara Kartal'dan Trezeguet hamlesi!

Beşiktaş'ta yeni sezonun çalışmaları hızla devam ediyor. Özellikle hücum hattına önemli takviyeler yapmak isteyen siyah beyazlı ekip, Başakşehir'de kiralık olarak forma giyen Trezeguet'nin peşine düştü. Kara Kartal Aston Villa'ya resmi teklif yapmaya hazırlanıyor.

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 13.05.2022- 14:06 Güncelleme Tarihi: 13.05.2022- 14:09