Beşiktaş'ta yeni sezon transfer çalışmaları aralıksız devam ediyor.
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Kartal'a Kamerunlu duvar! Valerien Ismael Oumar Gonzalez'i istiyor
Yeni sezon transfer planlamalarını sürdüren Beşiktaş, Avrupa'nın en az gol yiyen takımı olan Ajaccio'nun genç savunmacısı Oumar Gonzalez'in peşinde. Teknik Direktör Valerien İsmael, 24 yaşındaki Kamerunlu stoperi bizzat istiyor. İşte flaş transfer gelişmesinin ayrıntıları... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Teknik direktör Valerien İsmael, 3'lü sistemini iyi işletmek için elinde 3 kaliteli stoper olması gerektiği yönünde bir rapor hazırladı.
Ismael, bu raporu yönetime sundu.