Süper Lig ve Avrupa'da kayıp bir sezon geçiren Beşiktaş, gözünü şimdiden yeni sezona çevirdi.
Jed Wallace transferinde Beşiktaş'a kötü haber! 4 rakip birden...
Beşiktaş haberi: Gelecek sezon için transfer çalışmalarına teknik patron Valerien Ismael'in raporları doğrultusunda devam eden siyah-beyazlılarda Jed Wallace ismi gündeme gelmişti. Beşiktaş'a bu transferde kötü haber geldi. İngiliz oyuncuyla birçok kulübün ilgilendiği ifade edildi. İşte detaylar...
Siyah- beyazlı yönetim, teknik direktör Valerien Ismael'in 3-4-3 sistemine uygun isimleri karosuna katmak için arayışlara başladı.
Gelecek sezon transferleri için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta isimler de yavaş yavaş belli olmaya başladı.